Imusuulake, 850 mm, Suora
Yhdistelmäkoneen imusuulake. Sisältää öljynkestävät, polyuretaaniset imukumit ja törmäyksiä vaimentavat kumirullat päädyissä.
Suora imusuulake, jonka leveys on 850 mm. Varustettu öljynkestävillä imukumeilla (2 kpl). Kumit on helppo irrottaa ilman työkaluja ja asentaa eri päin, jolloin kumeille saadaan lisää käyttöikää. Mukana lisäpainot ja säädettävät pyörät.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Pituus (mm)
|850
|Määrä (kpl)
|1
|Väri
|läpinäkyvä
|Design
|Suora
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|5,2