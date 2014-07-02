Suora imusuulake, jonka leveys on 850 mm. Varustettu öljynkestävillä imukumeilla (2 kpl). Kumit on helppo irrottaa ilman työkaluja ja asentaa eri päin, jolloin kumeille saadaan lisää käyttöikää. Mukana lisäpainot ja säädettävät pyörät.