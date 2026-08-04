Jatkoliitin EASY!Lock

EASY!Lock-sovitin nro. 9. Messinkinen kaksoisliitin EASY!Lock-kierteillä varustettujen korkeapaineletkujen liittämiseen ja jatkamiseen.

Tiedot

Tekniset tiedot

Lämpötila (°C) max. 155
Maksimipaine (bar) 300
Liitäntäkierre EASY!Lock
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,2
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