Kaksois-suihkuputki, 960 mm
Portaaton paineensäätö suihkuputkesta.
960 mm double lance for variable pressure adjustment on handle at full water flow rate. Suitable for agricultural use ( e.g. stable cleaning).
Tiedot
Tekniset tiedot
|Maksimi työpaine (bar)
|310
|Pituus (mm)
|960
|Lämpötila (°C)
|max. 150
|Liitäntäkierre
|M22 x 1,5
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|1,6
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