Kaksois-suihkuputki, 960 mm

Portaaton paineensäätö suihkuputkesta.

960 mm double lance for variable pressure adjustment on handle at full water flow rate. Suitable for agricultural use ( e.g. stable cleaning).

Tiedot

Tekniset tiedot

Maksimi työpaine (bar) 310
Pituus (mm) 960
Lämpötila (°C) max. 150
Liitäntäkierre M22 x 1,5
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 1,6
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