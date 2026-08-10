Kolmitoimisuutin, 034

Kolmoissuutin manuaalisella suuttimen säädöllä. Kätevä suihkutustavan säätö. Painepesureille, joissa on injektori; matalapaineinen viuhkasuihku pesuaineen levitykseen ja kevyeen huuhteluun.

Kolmoissuutin manuaalisella säädöllä. Vankka, kestävä ja tukkeutumaton. Kätevä vaihto korkeapaineisen pistesuuttimen (0°), korkeapaineisen viuhkasuuttimen (25°) tai matalapaineisen viuhkasuuttimen (40°) välillä. Matalapaine sopii erinomaisesti pesuaineen levitykseen pesureilla, joissa on oma injektori.

Tiedot

Tekniset tiedot

Maksimipaine (bar) 300
Suutinkoko ( ) 34
Lämpötila (°C) max. 80
Liitäntäkierre EASY!Lock
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,3
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