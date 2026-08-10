Kolmitoimisuutin, 034
Kolmoissuutin manuaalisella suuttimen säädöllä. Kätevä suihkutustavan säätö. Painepesureille, joissa on injektori; matalapaineinen viuhkasuihku pesuaineen levitykseen ja kevyeen huuhteluun.
Kolmoissuutin manuaalisella säädöllä. Vankka, kestävä ja tukkeutumaton. Kätevä vaihto korkeapaineisen pistesuuttimen (0°), korkeapaineisen viuhkasuuttimen (25°) tai matalapaineisen viuhkasuuttimen (40°) välillä. Matalapaine sopii erinomaisesti pesuaineen levitykseen pesureilla, joissa on oma injektori.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Maksimipaine (bar)
|300
|Suutinkoko ( )
|34
|Lämpötila (°C)
|max. 80
|Liitäntäkierre
|EASY!Lock
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,3