Kolmitoimisuutin, 035

Kolmitoimisuutin manuaalisella säädöllä. Painepesureihin joissa injektori. Matalapainesuihku sopii pesuaineen levitykseen.

Kestävä ja nopeasti säädettävä painepesurin kolmitoimisuutin. Toiminnot: tehokkaasti likaa irrottava pistesuutin (0°), korkeapaine viuhkasuutin (25°) ja matalapaine viuhkasuutin (40°). Sopii pesureihin, joissa on pesuaineannostelija. Matalapaineella toimiva viuhkasuutin sopii erinomaisesti pesuaineen levittämiseen ja huuhteluun..

Tiedot

Tekniset tiedot

Maksimipaine (bar) 300
Suutinkoko ( ) 35
Lämpötila (°C) max. 80
Liitäntäkierre EASY!Lock
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,3
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