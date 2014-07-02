Kolmitoimisuutin, 040
Kolmitoimisuutin manuaalisella säädöllä. Painepesureihin joissa injektori. Matalapainesuihku sopii pesuaineen levitykseen. Kierre M 18 x 1,5 mm.
Kestävä ja nopeasti säädettävä painepesurin kolmitoimisuutin. Toiminnot: tehokkaasti likaa irrottava pistesuutin (0°), korkeapaine viuhkasuutin (25°) ja matalapaine viuhkasuutin (40°). Sopii pesureihin, joissa on pesuaineannostelija. Matalapaineella toimiva viuhkasuutin sopii erinomaisesti pesuaineen levittämiseen ja huuhteluun..
Tiedot
Tekniset tiedot
|Suutinkoko ( )
|40
|Liitäntäkierre
|M22 x 1,5
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,4