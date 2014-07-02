Kolmitoimisuutin, 040

Kolmitoimisuutin manuaalisella säädöllä. Painepesureihin joissa injektori. Matalapainesuihku sopii pesuaineen levitykseen. Kierre M 18 x 1,5 mm.

Kestävä ja nopeasti säädettävä painepesurin kolmitoimisuutin. Toiminnot: tehokkaasti likaa irrottava pistesuutin (0°), korkeapaine viuhkasuutin (25°) ja matalapaine viuhkasuutin (40°). Sopii pesureihin, joissa on pesuaineannostelija. Matalapaineella toimiva viuhkasuutin sopii erinomaisesti pesuaineen levittämiseen ja huuhteluun..

Tiedot

Tekniset tiedot

Suutinkoko ( ) 40
Liitäntäkierre M22 x 1,5
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,4
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