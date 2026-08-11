Kestävä ja nopeasti säädettävä painepesurin kolmitoimisuutin. Toiminnot: tehokkaasti likaa irrottava pistesuutin (0°), korkeapainetta tuottava viuhkasuutin (25°) ja matalapainella toimiva viuhkasuutin (40°). Sopii pesureihin, joissa on pesuaineannostelija. Matalapaineella toimiva viuhkasuutin sopii erinomaisesti pesuaineen levittämiseen ja huuhteluun..