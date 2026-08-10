Kolmitoimisuutin, 053
Kolmitoimisuutin manuaalisella säädöllä. Painepesureihin joissa injektori. Matalapainesuihku sopii pesuaineen levitykseen.
Kestävä ja nopeasti säädettävä painepesurin kolmitoimisuutin. Toiminnot: tehokkaasti likaa irrottava pistesuutin (0°), korkeapaine viuhkasuutin (25°) ja matalapaine viuhkasuutin (40°). Sopii pesureihin, joissa on pesuaineannostelija. Matalapaineella toimiva viuhkasuutin sopii erinomaisesti pesuaineen levittämiseen ja huuhteluun..
Tiedot
Tekniset tiedot
|Maksimipaine (bar)
|300
|Suutinkoko ( )
|53
|Lämpötila (°C)
|max. 80
|Liitäntäkierre
|EASY!Lock
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,3