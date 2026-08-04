Korkeapaineletku, 1.5 m, DN 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5

Erittäin kestävä, kaksinkertaisella teräsvahvistuksella varustettu korkeapaineletku. Liittimet: 1 x EASY!Lock ja 1 x M22. Halkaisija DN 8, pituus 1,5 metriä.

Tämä vaativiin käyttöympäristöihin suunniteltu, teräsvahvistettu korkeapaineletku on mitoitettu 400 baarin maksimipaineelle ja veden lämpötilalle 155° C. Toisessa päässä EASY!Lock-pikaliitin, toisessa M22, jonka ansiosta letku sopii uusien ja vanhojen varusteiden yhdistämiseen.

Tiedot

Tekniset tiedot

Halkaisija ( ) DN 8
Lämpötila (°C) max. 155
Maksimipaine (bar) 400
Pituus (m) 1,5
Liitäntäkierre 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,7