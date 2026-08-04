Korkeapaineletku, 1.5 m, DN 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5
Erittäin kestävä, kaksinkertaisella teräsvahvistuksella varustettu korkeapaineletku. Liittimet: 1 x EASY!Lock ja 1 x M22. Halkaisija DN 8, pituus 1,5 metriä.
Tämä vaativiin käyttöympäristöihin suunniteltu, teräsvahvistettu korkeapaineletku on mitoitettu 400 baarin maksimipaineelle ja veden lämpötilalle 155° C. Toisessa päässä EASY!Lock-pikaliitin, toisessa M22, jonka ansiosta letku sopii uusien ja vanhojen varusteiden yhdistämiseen.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Halkaisija ( )
|DN 8
|Lämpötila (°C)
|max. 155
|Maksimipaine (bar)
|400
|Pituus (m)
|1,5
|Liitäntäkierre
|1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,7