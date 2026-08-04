Korkeapaineletku, 40 m, DN 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock

Kestävä painepesurin korkeapaineletku, jossa on molemmissa päissä helppokäyttöiset EASY!Lock-pikaliittimet. Halkaisija DN 12, pituus 40 metriä.

Tiedot

Tekniset tiedot

Halkaisija ( ) DN 12
Lämpötila (°C) max. 155
Maksimipaine (bar) 210
Pituus (m) 40
Liitäntäkierre 2 x EASY!Lock
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 14,3
Varaosat
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