Kiertyvällä liittimellä varustettu korkeapaineletku helpottaa ja nopeuttaa työskentelyä mahdollistamalla letkun kiertymisen niin, että se ei mene solmuun. Tämä helpottaa myös varusteiden keräämistä ja parantaa työtuvallisuutta vähentämällä lattioilla oleviin letkuihin liittyvää kompastumisvaaraa. Tämä letku on mitoitettu kestämään 155°C lämpötilaa ja 315 baarin painetta.