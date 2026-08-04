Korkeapaineletku, ANTI!Twist, 30 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock
Kestävä painepesurin korkeapaineletku, jossa on letkun kiertymistä estävä rakenne ja helppokäyttöiset EASY!Lock-pikaliittimet. Halkaisija DN 8, pituus 30 metriä.
Kiertyvällä liittimellä varustettu korkeapaineletku helpottaa ja nopeuttaa työskentelyä mahdollistamalla letkun kiertymisen niin, että se ei mene solmuun. Tämä helpottaa myös varusteiden keräämistä ja parantaa työtuvallisuutta vähentämällä lattioilla oleviin letkuihin liittyvää kompastumisvaaraa. Tämä letku on mitoitettu kestämään 155°C lämpötilaa ja 315 baarin painetta.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Halkaisija ( )
|DN 8
|Lämpötila (°C)
|max. 155
|Maksimipaine (bar)
|315
|Pituus (m)
|30
|Liitäntäkierre
|2 x EASY!Lock
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|6,3
Yhteensopivat laitteet
Nykyinen tuotevalikoima
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 St
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 St
- HD 4/11 C Bp
- HD 4/11 C Bp Pack
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 EX EB Anniversary Edition
- HD 5/15 C
- HD 5/15 CX
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 M
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/14-4M
- HD 7/16 MX Plus Anniversary Edition
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further
- HD 8/18-4 St
- HD 8/18-4M
- HD 8/18-4M Plus
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 DE
- HDS 1000 De Weed
- HDS 12/18-4S
- HDS 12/18-4SXA
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/13 U Anniversary Edition
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 UX
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CXA
- HDS 8/18 -4 St EU-I
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CXA
- HDS 8/20 G
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 MXA
- HDS-E 8/16- 4 M 36 kW
- Painepesuri HD 7/17 M
- Säiliönpesuvarsi / puhdistuspää HKF 30/14-E
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