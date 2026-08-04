Korkeapaineletku Classic, 10 m, DN 8, 315 bar x , EASY!Lock

Painepesurin korkeapaineletku, Halkaisija DN 8, pituus 10 metriä. EASY!Lock-kierre.

Tiedot

Tekniset tiedot

Halkaisija ( ) DN 8
Lämpötila (°C) max. 155
Pituus (m) 10
Liitäntäkierre EASY!Lock
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 3,1