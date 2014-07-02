Korkeapaineletku elintarviketeollisuuteen, 10 m, DN 8, 250 bar, 2 x M22 x 1,5
Elintarviketeollisuuteen suunniteltu painepesurin korkeapaineletku, jossa kiertymisenestoliitin. Materiaali kestää hyvin kuumuutta eikä jätä pintoihin jälkiä. Liitäntäkierre AVS-pesukahvaan
Korkeapaineletkun pyörivä liitin estää sen kiertymisen työskentelyn aikana. Tämä helpottaa työskentelyä ja varusteiden keräämistä sekä parantaa turvallisuuttaa vähentämällä kompastumisvaaraa.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Halkaisija ( )
|DN 8
|Lämpötila (°C)
|max. 155
|Maksimipaine (bar)
|250
|Pituus (m)
|10
|Liitäntäkierre
|2 x M22 x 1,5
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|2,3