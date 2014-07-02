Korkeapaineletku elintarviketeollisuuteen, 10 m, DN 8, 250 bar, 2 x M22 x 1,5

Elintarviketeollisuuteen suunniteltu painepesurin korkeapaineletku, jossa kiertymisenestoliitin. Materiaali kestää hyvin kuumuutta eikä jätä pintoihin jälkiä. Liitäntäkierre AVS-pesukahvaan

Korkeapaineletkun pyörivä liitin estää sen kiertymisen työskentelyn aikana. Tämä helpottaa työskentelyä ja varusteiden keräämistä sekä parantaa turvallisuuttaa vähentämällä kompastumisvaaraa.

Tiedot

Tekniset tiedot

Halkaisija ( ) DN 8
Lämpötila (°C) max. 155
Maksimipaine (bar) 250
Pituus (m) 10
Liitäntäkierre 2 x M22 x 1,5
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 2,3