Korkeapaineletku elintarviketeollisuuteen, 15 m, DN 6, 250 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-liitin

Elintarviketeollisuuteen suunniteltu painepesurin korkeapaineletku. Kaksoisvahvistettu Longlife-materiaali kestää hyvin eläinrasvoja eikä jätä pintoihin jälkiä. Liitäntäkierre AVS-pesukahvaan

Korkeapaineletkun pyörivä liitin estää sen kiertymisen työskentelyn aikana. Tämä helpottaa työskentelyä ja varusteiden keräämistä sekä parantaa turvallisuuttaa vähentämällä kompastumisvaaraa.

Tiedot

Tekniset tiedot

Halkaisija ( ) DN 6
Lämpötila (°C) max. 155
Maksimipaine (bar) 250
Pituus (m) 15
Liitäntäkierre 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-liitin
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 2,7
Yhteensopivat laitteet
Nykyinen tuotevalikoima
Poistuneet tuotteet