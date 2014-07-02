Korkeapaineletku elintarviketeollisuuteen, 15 m, DN 6, 250 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-liitin
Elintarviketeollisuuteen suunniteltu painepesurin korkeapaineletku. Kaksoisvahvistettu Longlife-materiaali kestää hyvin eläinrasvoja eikä jätä pintoihin jälkiä. Liitäntäkierre AVS-pesukahvaan
Korkeapaineletkun pyörivä liitin estää sen kiertymisen työskentelyn aikana. Tämä helpottaa työskentelyä ja varusteiden keräämistä sekä parantaa turvallisuuttaa vähentämällä kompastumisvaaraa.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Halkaisija ( )
|DN 6
|Lämpötila (°C)
|max. 155
|Maksimipaine (bar)
|250
|Pituus (m)
|15
|Liitäntäkierre
|1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-liitin
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|2,7