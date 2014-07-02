Korkeapaineletku elintarviketeollisuuteen, 20 m, DN 8, 250 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-liitin
Elintarviketeollisuuteen suunniteltu painepesurin korkeapaineletku, jossa kiertymisenestoliitin. Materiaali kestää hyvin kuumuutta eikä jätä pintoihin jälkiä.
Korkeapaineletkun pyörivä liitin estää sen kiertymisen työskentelyn aikana. Tämä helpottaa työskentelyä ja varusteiden keräämistä sekä parantaa turvallisuuttaa vähentämällä kompastumisvaaraa.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Halkaisija ( )
|DN 8
|Lämpötila (°C)
|max. 155
|Maksimipaine (bar)
|250
|Pituus (m)
|20
|Liitäntäkierre
|1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-liitin
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|5,5