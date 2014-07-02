Korkeapaineletku elintarviketeollisuuteen, 20 m, DN 8, 250 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-liitin

Elintarviketeollisuuteen suunniteltu painepesurin korkeapaineletku, jossa kiertymisenestoliitin. Materiaali kestää hyvin kuumuutta eikä jätä pintoihin jälkiä.

Korkeapaineletkun pyörivä liitin estää sen kiertymisen työskentelyn aikana. Tämä helpottaa työskentelyä ja varusteiden keräämistä sekä parantaa turvallisuuttaa vähentämällä kompastumisvaaraa.

Tiedot

Tekniset tiedot

Halkaisija ( ) DN 8
Lämpötila (°C) max. 155
Maksimipaine (bar) 250
Pituus (m) 20
Liitäntäkierre 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-liitin
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 5,5
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