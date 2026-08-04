Elintarviketeollisuuden vaatimukset täyttävä painepesurin korkeapaineletku. Molemmissa päissä nopeasti kiinnitettävät EASY!Lock-pikaliitimet. Harmaa letku on materiaalia, joka ei jätä jälkiä pintoihin. Varustettu kiertyvällä liittimellä, joka helpottaa ja nopeuttaa työskentelyä mahdollistamalla letkun kiertymisen niin, että se ei mene solmuun. Tämä helpottaa myös varusteiden keräämistä ja parantaa työtuvallisuutta vähentämällä lattioilla oleviin letkuihin liittyvää kompastumisvaaraa