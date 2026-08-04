Korkeapaineletku elintarviketeollisuuteen, ANTI!Twist, sininen, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock
Elintarviketeollisuuteen soveltuva painepesurin korkeapaineletku. Mitoitus 400 baarin maksimipaineelle ja veden lämpötilalle 155° C. Halkaisija DN 6, pituus 10 m. EASY!Lock-pikaliittimet.
Elintarviketeollisuuden vaatimukset täyttävä painepesurin korkeapaineletku. Molemmissa päissä nopeasti kiinnitettävät EASY!Lock-pikaliitimet. Sininen letku on materiaalia, joka ei jätä jälkiä pintoihin ja joka kestää hyvin olosuhteissa, joissa käsitellään eläinrasvoja. Varustettu kiertyvällä liittimellä, joka helpottaa ja nopeuttaa työskentelyä mahdollistamalla letkun kiertymisen niin, että se ei mene solmuun. Tämä helpottaa myös varusteiden keräämistä ja parantaa työtuvallisuutta vähentämällä lattioilla oleviin letkuihin liittyvää kompastumisvaaraa
Tiedot
Tekniset tiedot
|Halkaisija ( )
|DN 8
|Lämpötila (°C)
|max. 155
|Maksimipaine (bar)
|400
|Pituus (m)
|10
|Liitäntäkierre
|2 x EASY!Lock
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|3,7
Yhteensopivat laitteet
Nykyinen tuotevalikoima
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 St
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 St
- HD 4/11 C Bp
- HD 4/11 C Bp Pack
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/13 EX EB Anniversary Edition
- HD 5/15 C
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 M
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/14-4M
- HD 7/16 MX Plus Anniversary Edition
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further
- HD 8/18-4 St
- HD 8/18-4M
- HD 8/18-4M Plus
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HDC Classic
- HDC Standard
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 DE
- HDS 1000 De Weed
- HDS 12/18-4S
- HDS 12/18-4SXA
- HDS 13/20 De Tr1
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 13/20-4 St
- HDS 17/20 De Tr1
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CXA
- HDS 8/18 -4 St EU-I
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CXA
- HDS 8/20 G
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 MXA
- HDS-E 8/16- 4 M 36 kW
- Painepesuri HD 7/17 M
- Säiliönpesuvarsi / puhdistuspää HKF 30/14-E