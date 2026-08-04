Elintarviketeollisuuden vaatimukset täyttävä painepesurin korkeapaineletku. Molemmissa päissä nopeasti kiinnitettävät EASY!Lock-pikaliitimet. Sininen letku on materiaalia, joka ei jätä jälkiä pintoihin ja joka kestää hyvin olosuhteissa, joissa käsitellään eläinrasvoja. Varustettu kiertyvällä liittimellä, joka helpottaa ja nopeuttaa työskentelyä mahdollistamalla letkun kiertymisen niin, että se ei mene solmuun. Tämä helpottaa myös varusteiden keräämistä ja parantaa työtuvallisuutta vähentämällä lattioilla oleviin letkuihin liittyvää kompastumisvaaraa