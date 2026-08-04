Korkeapaineletku elintarviketeollisuuteen, ANTI!Twist, sininen, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock
Elintarviketeollisuuteen soveltuva painepesurin korkeapaineletku. Mitoitus 400 baarin maksimipaineelle ja veden lämpötilalle 155° C. Halkaisija DN 6, pituus 20 m. EASY!Lock-pikaliittimet.
Elintarviketeollisuuden vaatimukset täyttävä painepesurin korkeapaineletku. Molemmissa päissä nopeasti kiinnitettävät EASY!Lock-pikaliitimet. Sininen letku on materiaalia, joka ei jätä jälkiä pintoihin ja joka kestää hyvin olosuhteissa, joissa käsitellään eläinrasvoja..
Tiedot
Tekniset tiedot
|Halkaisija ( )
|DN 8
|Lämpötila (°C)
|max. 155
|Maksimipaine (bar)
|400
|Pituus (m)
|20
|Liitäntäkierre
|2 x EASY!Lock
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|6,9
Yhteensopivat laitteet
Nykyinen tuotevalikoima
Poistuneet tuotteet
Varaosat
Etsi täältä varaosat Kärcher laitteeseesi. Osat saat myös alueellisen valtuutetun huoltoliikkeen kautta.