Elintarviketeollisuuden vaatimukset täyttävä painepesurin korkeapaineletku. Molemmissa päissä nopeasti kiinnitettävät EASY!Lock-pikaliitimet. Sininen letku on materiaalia, joka ei jätä jälkiä pintoihin ja joka kestää hyvin olosuhteissa, joissa käsitellään eläinrasvoja..