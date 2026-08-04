Korkeapaineletku elintarviketeollisuuteen, ANTI!Twist, sininen, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock

Elintarviketeollisuuteen soveltuva painepesurin korkeapaineletku. Mitoitus 400 baarin maksimipaineelle ja veden lämpötilalle 155° C. Halkaisija DN 6, pituus 20 m. EASY!Lock-pikaliittimet.

Elintarviketeollisuuden vaatimukset täyttävä painepesurin korkeapaineletku. Molemmissa päissä nopeasti kiinnitettävät EASY!Lock-pikaliitimet. Sininen letku on materiaalia, joka ei jätä jälkiä pintoihin ja joka kestää hyvin olosuhteissa, joissa käsitellään eläinrasvoja..

Tiedot

Tekniset tiedot

Halkaisija ( ) DN 8
Lämpötila (°C) max. 155
Maksimipaine (bar) 400
Pituus (m) 20
Liitäntäkierre 2 x EASY!Lock
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 6,9
Korkeapaineletku elintarviketeollisuuteen, ANTI!Twist, sininen, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock
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