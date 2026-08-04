Tämä vaativiin käyttöympäristöihin suunniteltu, teräsvahvistettu korkeapaineletku on mitoitettu 400 baarin maksimipaineelle ja veden lämpötilalle 155° C. Letku on varustettu letkun kiertymisen estävällä ANTI!Twist-mekanismilla, joka helpottaa painepesurilla työskentelyä ja nopeuttaa letkun kelaamista. Molemmissa päissä nopeasti kiinnitettävät EASY!Lock-pikaliitimet.