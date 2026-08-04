Korkeapaineletku Longlife / ANTI!Twist, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock
Erittäin kestävä, kaksinkertaisella teräsvahvistuksella varustettu korkeapaineletku, joka on suunniteltu vaativiin käyttöympäristöihin. Halkaisija DN 8, pituus 20 metriä.
Tämä vaativiin käyttöympäristöihin suunniteltu, teräsvahvistettu korkeapaineletku on mitoitettu 400 baarin maksimipaineelle ja veden lämpötilalle 155° C. Letku on varustettu letkun kiertymisen estävällä ANTI!Twist-mekanismilla, joka helpottaa painepesurilla työskentelyä ja nopeuttaa letkun kelaamista. Molemmissa päissä nopeasti kiinnitettävät EASY!Lock-pikaliitimet.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Halkaisija ( )
|DN 8
|Lämpötila (°C)
|max. 155
|Maksimipaine (bar)
|400
|Pituus (m)
|20
|Liitäntäkierre
|2 x EASY!Lock
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|7
Yhteensopivat laitteet
Nykyinen tuotevalikoima
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 St
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 St
- HD 4/11 C Bp
- HD 4/11 C Bp Pack
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 EX EB Anniversary Edition
- HD 5/15 C
- HD 5/15 CX
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 M
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/14-4M
- HD 7/16 MX Plus Anniversary Edition
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further
- HD 8/18-4 St
- HD 8/18-4M
- HD 8/18-4M Plus
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HDC Classic
- HDC Standard
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 DE
- HDS 1000 De Weed
- HDS 13/20 De Tr1
- HDS 13/20-4 St
- HDS 17/20 De Tr1
- HDS 17/20 De Tr1 Weed Control
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/13 U Anniversary Edition
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 UX
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CXA
- HDS 8/18 -4 St EU-I
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CXA
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 MXA
- HDS-E 8/16- 4 M 36 kW
- Painepesuri HD 7/17 M
- Säiliönpesuvarsi / puhdistuspää HKF 30/14-E
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