Tämä vaativiin käyttöympäristöihin suunniteltu, teräsvahvistettu korkeapaineletku, jonka antistattinen rakenne mahdollistaa sen käytön rähähdysalttiissa kohteissa. Mitoitus 400 baarin maksimipaineelle ja veden lämpötilalle 155° C. Molemmissa päissä nopeasti kiinnitettävät EASY!Lock-pikaliitimet. Varustettu kiertyvällä liittimellä, joka helpottaa ja nopeuttaa työskentelyä mahdollistamalla letkun kiertymisen niin, että se ei mene solmuun. Tämä helpottaa myös varusteiden keräämistä ja parantaa työtuvallisuutta vähentämällä lattioilla oleviin letkuihin liittyvää kompastumisvaaraa