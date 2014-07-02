Korkeapaineletkut

Kärcher Standardi

Standardi

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Kärcher Standardi liitäntä kummassakin päässä

Standardi liitäntä kummassakin päässä

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Kärcher Longlife 400

Longlife 400

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Kärcher Longlife 400 liitäntä kummassakin päässä

Longlife 400 liitäntä kummassakin päässä

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Kärcher Korkeapaineletku, elintarvikelaatu

Korkeapaineletku, elintarvikelaatu

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Kärcher Korkeapaineletku, elintarvikelaatu, liitäntä kummassakin päässä

Korkeapaineletku, elintarvikelaatu, liitäntä kummassakin päässä

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Kärcher Longlife korkeapaineletku, elintarvikelaatu

Longlife korkeapaineletku, elintarvikelaatu

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Kärcher Korkeapaineletku, elintarvikelaatu, kierreliitos kummassakin päässä

Korkeapaineletku, elintarvikelaatu, kierreliitos kummassakin päässä

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Kärcher Erikoisletkut

Erikoisletkut

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Kärcher Ultra Guard

Ultra Guard

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Kärcher Classic

Classic

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