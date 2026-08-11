Kulmasuutin, 3 mm, L2P / 90°

Kuivajääpuhalluslaitteelle suunniteltu 90° kulmasuutin. Pidempi malli, jonka reikäkoko on 3 mm. Pikakiinnitys.

Ominaisuudet ja edut
Pikakiinnike
  • Helppokäyttöinen
Muovinen suutinosa
  • Sopii erityisesti herkille puhdistuskohteille, jossa suuttimen kosketus saattaa vahingoittaa pintaa.
Tiedot

Tekniset tiedot

Paino (kg) 0,1
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,1
Mitat (p x l x k) (mm) 134 x 46 x 22
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Nykyinen tuotevalikoima
Käyttökohteet
  • Teollisuuden muottien ja tarkkuustyökalujen puhdistamiseen.
  • Nopeaan ja tarkkaan puhdistamiseen erilaisissa teollisuuskohteissa.
  • Koneiden, moottorinosien, muottien ja tiivisteiden puhdistamiseen