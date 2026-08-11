Kulmasuutin, 4 mm, L2P / 30°
Kuivajääpuhalluslaitteelle suunniteltu 30° kulmasuutin. Mahdollistaa pääsyn ahtaisiin kohteisiin puhdistettavan kohteen pintaan koskematta. Malli, jonka reikäkoko on 4 mm. Pikakiinnitys.
Ominaisuudet ja edut
Pikakiinnike
- Helppokäyttöinen
Muovinen suutinosa
- Sopii erityisesti herkille puhdistuskohteille, jossa suuttimen kosketus saattaa vahingoittaa pintaa.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Paino (kg)
|0,1
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,1
|Mitat (p x l x k) (mm)
|134 x 46 x 22
Käyttökohteet
- Teollisuuden muottien ja tarkkuustyökalujen puhdistamiseen.
- Nopeaan ja tarkkaan puhdistamiseen erilaisissa teollisuuskohteissa.
- Koneiden, moottorinosien, muottien ja tiivisteiden puhdistamiseen