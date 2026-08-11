Kulmasuuttimen jatko L2P
Kuivajääpuhalluslaitteen kulmasuuttimen jatko-osa. pituus100 mm.
Ominaisuudet ja edut
Pikakiinnike
- Helppokäyttöinen
Muovinen suutinosa
- Sopii erityisesti herkille puhdistuskohteille, jossa suuttimen kosketus saattaa vahingoittaa pintaa.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Mitat (p x l x k) (mm)
|118 x 20 x 20
Käyttökohteet
- Teollisuuden muottien ja tarkkuustyökalujen puhdistamiseen.
- Nopeaan ja tarkkaan puhdistamiseen erilaisissa teollisuuskohteissa.
- Koneiden, moottorinosien, muottien ja tiivisteiden puhdistamiseen