Kulmasuuttimen jatko L2P

Kuivajääpuhalluslaitteen kulmasuuttimen jatko-osa. pituus100 mm.

Ominaisuudet ja edut
Pikakiinnike
  • Helppokäyttöinen
Muovinen suutinosa
  • Sopii erityisesti herkille puhdistuskohteille, jossa suuttimen kosketus saattaa vahingoittaa pintaa.
Tiedot

Tekniset tiedot

Mitat (p x l x k) (mm) 118 x 20 x 20
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Nykyinen tuotevalikoima
Käyttökohteet
  • Teollisuuden muottien ja tarkkuustyökalujen puhdistamiseen.
  • Nopeaan ja tarkkaan puhdistamiseen erilaisissa teollisuuskohteissa.
  • Koneiden, moottorinosien, muottien ja tiivisteiden puhdistamiseen