Kuulasuuttimen pidike
Rollover nozzle holder for contactless changeover from pencil jet to fan jet as well as low-pressure detergent injection via knurled nut. Without nozzle insert. (Additional type-specific power nozzle).
Rollover nozzle holder for contactless changeover from pencil jet to fan jet as well as low-pressure detergent injection via knurled nut. Without nozzle insert. (Additional type-specific power nozzle).
Tiedot
Tekniset tiedot
|Liitäntäkierre
|M22 x 1,5
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,2