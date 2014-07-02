Kuulasuuttimen pidike

Rollover nozzle holder for contactless changeover from pencil jet to fan jet as well as low-pressure detergent injection via knurled nut. Without nozzle insert. (Additional type-specific power nozzle).

Rollover nozzle holder for contactless changeover from pencil jet to fan jet as well as low-pressure detergent injection via knurled nut. Without nozzle insert. (Additional type-specific power nozzle).

Tiedot

Tekniset tiedot

Liitäntäkierre M22 x 1,5
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,2