Laakasuodatin BIA C, pölyluokka M

Kärcher Laakasuodatin (paperi)

Laakasuodatin (paperi)

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Kärcher Laakasuodatin (PES)

Laakasuodatin (PES)

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Kärcher Laakasuodatin (PTFE)

Laakasuodatin (PTFE)

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