Led-valo suihkuputkeen

Painepesurin EASYForce-pesukahvaan sopiva LED-työvalo. Kestävä ja vesitiivis rakenne. Lumen 170, pariston kesto jatkuvassa käytössä noin 5 h.

Työvalo helpottaa painepesurin käyttöä ahtaissa ja tarkkuutta vaativissa pesukohteissa. Toimii kahdella CR 123 litium-ioniparistolla, jotka sisältyvät toimitukseen.

Ominaisuudet ja edut
Kestää roiskevettä
  • Suunniteltu painepesureille.
  • Helppo asentaa EASY!Force -pesukahvaan.
Tehokas LED-valaistus
  • Kevyt rakenne ja kestävä paristo.
  • Valoteho 170 lumen
Tiedot

Tekniset tiedot

Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,2
Videot
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Käyttökohteet
  • Parantaa työargonomia korkeapainepesussa silloin, kun ulkoista valoa on rajoitetusti.
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