Lemmikkisetti

Erityisesti lemmikkieläinten tassujen huuhteluun. Sisältää lempeän kartiomaisen suihkun tuottavan suuttimen, lemmikkiharjan ja mikrokuitupyyhkeen.

Ominaisuudet ja edut
Varustelaatikko
  • Kiinnittyy pesuriin.
Kartiosuihku
  • Tuottaa lempeän ja hellävaraisen suihkun.
Lemmikkiharja
  • Irrottaa pinttyneen lian lemmikin turkista.
Laadukas mikrokuituliina
  • Pesun jälkeiseen kuivaukseen.
Tiedot

Tekniset tiedot

Tekstiilin koostumus 80 % Polyesteri, 20 % Polyamidi
Väri musta
Paino (kg) 0,7
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,9
Mitat (p x l x k) (mm) 229 x 221 x 108

Toimitus sisältää

  • Säilytyslaatikko
  • Lemmikkiharja
  • Lemmikin kuivausliina
  • Kartiosuihkusuutin
Videot
Yhteensopivat laitteet
Poistuneet tuotteet
Käyttökohteet
  • Lemmikkien turkki ja tassut