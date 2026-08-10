Lemmikkisetti
Erityisesti lemmikkieläinten tassujen huuhteluun. Sisältää lempeän kartiomaisen suihkun tuottavan suuttimen, lemmikkiharjan ja mikrokuitupyyhkeen.
Ominaisuudet ja edut
Varustelaatikko
- Kiinnittyy pesuriin.
Kartiosuihku
- Tuottaa lempeän ja hellävaraisen suihkun.
Lemmikkiharja
- Irrottaa pinttyneen lian lemmikin turkista.
Laadukas mikrokuituliina
- Pesun jälkeiseen kuivaukseen.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Tekstiilin koostumus
|80 % Polyesteri, 20 % Polyamidi
|Väri
|musta
|Paino (kg)
|0,7
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,9
|Mitat (p x l x k) (mm)
|229 x 221 x 108
Toimitus sisältää
- Säilytyslaatikko
- Lemmikkiharja
- Lemmikin kuivausliina
- Kartiosuihkusuutin
Videot
Käyttökohteet
- Lemmikkien turkki ja tassut