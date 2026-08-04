Letkukelan asennussarja, automaattinen HDS M/S
Automaattinen letkukela täydellisenä sarjana, joka on helppo asentaa.
Automaattinen letkukela tarjoaa maksimaalista mukavuutta tilanteisiin, joissa letkua kelataan sisään ja ulos letkukelalta. Sopii HDS medium- ja supersarjan koneisiin, ja se on erittäin helppo asentaa käytännöllisen asennussarjan ansiosta. Letkukela on helppo irrottaa siirtämistä varten. Asennussarja sisältää automaattisen letkukelan, korkeapaineletkun ja tarvittavat liitäntäosat.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Väri
|musta
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|32,5
Toimitus sisältää
- Letkukela
- Liitäntäletki ja korkeapaineöletku
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