Letkukelan asennussarja, automaattinen HDS M/S

Automaattinen letkukela täydellisenä sarjana, joka on helppo asentaa.

Automaattinen letkukela tarjoaa maksimaalista mukavuutta tilanteisiin, joissa letkua kelataan sisään ja ulos letkukelalta. Sopii HDS medium- ja supersarjan koneisiin, ja se on erittäin helppo asentaa käytännöllisen asennussarjan ansiosta. Letkukela on helppo irrottaa siirtämistä varten. Asennussarja sisältää automaattisen letkukelan, korkeapaineletkun ja tarvittavat liitäntäosat.

Tiedot

Tekniset tiedot

Väri musta
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 32,5

Toimitus sisältää

  • Letkukela
  • Liitäntäletki ja korkeapaineöletku
Varaosat
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