Automaattinen letkukela tarjoaa maksimaalista mukavuutta tilanteisiin, joissa letkua kelataan sisään ja ulos letkukelalta. Sopii HDS medium- ja supersarjan koneisiin, ja se on erittäin helppo asentaa käytännöllisen asennussarjan ansiosta. Letkukela on helppo irrottaa siirtämistä varten. Asennussarja sisältää automaattisen letkukelan, korkeapaineletkun ja tarvittavat liitäntäosat.