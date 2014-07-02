Lianerotin
Painepesurin imuletkulle tarkoitettu karkean lian erotin, joka toimii myös letkun kiinnikkeenä.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|3,7
Yhteensopivat laitteet
Nykyinen tuotevalikoima
- FRV 30
- FRV 30 -tasopuhdistin
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 EX EB Anniversary Edition
- HD 5/15 C
- HD 5/15 CX
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 M
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/14-4M
- HD 7/16 MX Plus Anniversary Edition
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/20 G Classic
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further
- HD 8/18-4M
- HD 8/18-4M Plus
- HD 8/23 G Classic
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 DE
- HDS 1000 De Weed