Sarjan kaksi ensiluokkaista mikrokuituliinaa mahdollistavat tehokkaan lian irrotuksen kylpyhuoneissa ja keittiöissä. Jopa tiukassa oleva lika keittotasosta voidaan poistaa vaivattomasti. Kätevä ja luotettava lenkkijärjestelmä kiinnittää kankaan tukevasti käsisuuttimeen ja mahdollistaa sen, että liina voidaan vaihtaa nopeasti ilman, että joudut kosketuksiin lian kanssa.