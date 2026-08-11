Liinasetti nivellettyyn käsisuuttimeen
Nivelletyn käsisuuttimen liinat on valmistettu korkealaatuisesta mikrokuidusta. Lenkkijärjestelmän ansiosta kangas on helppo vaihtaa ilman, että se joudut kosketuksiin lian kanssa.
Sarjan kaksi ensiluokkaista mikrokuituliinaa mahdollistavat tehokkaan lian irrotuksen kylpyhuoneissa ja keittiöissä. Jopa tiukassa oleva lika keittotasosta voidaan poistaa vaivattomasti. Kätevä ja luotettava lenkkijärjestelmä kiinnittää kankaan tukevasti käsisuuttimeen ja mahdollistaa sen, että liina voidaan vaihtaa nopeasti ilman, että joudut kosketuksiin lian kanssa.
Ominaisuudet ja edut
Korkealaatuinen mikrokuituliinaKankaan lenkkimäinen rakenne takaa tehokkaan lian irrotuksen. Konepestävä 60 °C, ilman huuhteluainetta.
Kätevä tarrakiinnitysjärjestelmäLiina kiinnittyy suuttimeen painamalla. Liina ei luista irti siivouksen aikana.
Lenkki liinassaKätevä lenkki varmistaa, että likaiseen liinaan ei tarvitse koskea kun se otetaan irti.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,1
|Mitat (p x l x k) (mm)
|170 x 65 x 10
Yhteensopivat laitteet
Nykyinen tuotevalikoima
Käyttökohteet
- Pesualtaat
- Laatat ja saumat
- Ikkunoille ja muille lasipinnoille
- Suihkukaappi, kylpyamme
- Keittiön työtasot
- Keittotasot
- Uuni
- Liesituulettimille