Liinasetti nivellettyyn käsisuuttimeen

Nivelletyn käsisuuttimen liinat on valmistettu korkealaatuisesta mikrokuidusta. Lenkkijärjestelmän ansiosta kangas on helppo vaihtaa ilman, että se joudut kosketuksiin lian kanssa.

Sarjan kaksi ensiluokkaista mikrokuituliinaa mahdollistavat tehokkaan lian irrotuksen kylpyhuoneissa ja keittiöissä. Jopa tiukassa oleva lika keittotasosta voidaan poistaa vaivattomasti. Kätevä ja luotettava lenkkijärjestelmä kiinnittää kankaan tukevasti käsisuuttimeen ja mahdollistaa sen, että liina voidaan vaihtaa nopeasti ilman, että joudut kosketuksiin lian kanssa.

Ominaisuudet ja edut
Liinasetti nivellettyyn käsisuuttimeen: Korkealaatuinen mikrokuituliina
Korkealaatuinen mikrokuituliina
Kankaan lenkkimäinen rakenne takaa tehokkaan lian irrotuksen. Konepestävä 60 °C, ilman huuhteluainetta.
Liinasetti nivellettyyn käsisuuttimeen: Kätevä tarrakiinnitysjärjestelmä
Kätevä tarrakiinnitysjärjestelmä
Liina kiinnittyy suuttimeen painamalla. Liina ei luista irti siivouksen aikana.
Liinasetti nivellettyyn käsisuuttimeen: Lenkki liinassa
Lenkki liinassa
Kätevä lenkki varmistaa, että likaiseen liinaan ei tarvitse koskea kun se otetaan irti.
Tiedot

Tekniset tiedot

Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,1
Mitat (p x l x k) (mm) 170 x 65 x 10
Käyttökohteet
  • Pesualtaat
  • Laatat ja saumat
  • Ikkunoille ja muille lasipinnoille
  • Suihkukaappi, kylpyamme
  • Keittiön työtasot
  • Keittotasot
  • Uuni
  • Liesituulettimille