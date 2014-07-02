Liitosadapteri
Liitosadapterin avulla sisäkierteinen pumppu voidaan liittää vesiliitäntään nopeasti ja turvallisesti.
Liitosadapterin avulla sisäkierteinen pumppu voidaan liittää nopeasti ja turvallisesti sisäkierteiseen vesiliitäntään. Liitäntäkierre: G1 (33,3 mm) - G1 (33,3 mm).
Ominaisuudet ja edut
Optimoitu liitoskierre
- Adapterin varma tiivistys ilman tiivisteteippiä tai vastaavaa.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Koot
|1"…1"
|Kierteen koko
|G1
|Halkaisija
|1″
|Väri
|musta
|Mitat (p x l x k) (mm)
|35 x 75 x 35
Ominaisuuksia
- Varusteet Kärcher PerfectConnect -paketissa
Yhteensopivat laitteet
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Käyttökohteet
- Soveltuu veden imemiseen esim sadevesisäiliöstä, kaivosta, lammesta jne.
- Puutarhan kasteluun sadettimella esimerkiksi sadevesitynnyristä, kaivosta.
- Toimittaa käyttövettä kotitalouksille esim. WC sekä pesukoneet