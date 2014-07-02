Liitosadapteri

Liitosadapterin avulla sisäkierteinen pumppu voidaan liittää vesiliitäntään nopeasti ja turvallisesti.

Liitosadapterin avulla sisäkierteinen pumppu voidaan liittää nopeasti ja turvallisesti sisäkierteiseen vesiliitäntään. Liitäntäkierre: G1 (33,3 mm) - G1 (33,3 mm).

Ominaisuudet ja edut
Optimoitu liitoskierre
  • Adapterin varma tiivistys ilman tiivisteteippiä tai vastaavaa.
Tiedot

Tekniset tiedot

Koot 1"…1"
Kierteen koko G1
Halkaisija 1″
Väri musta
Mitat (p x l x k) (mm) 35 x 75 x 35

Ominaisuuksia

  • Varusteet Kärcher PerfectConnect -paketissa
Käyttökohteet
  • Soveltuu veden imemiseen esim sadevesisäiliöstä, kaivosta, lammesta jne.
  • Puutarhan kasteluun sadettimella esimerkiksi sadevesitynnyristä, kaivosta.
  • Toimittaa käyttövettä kotitalouksille esim. WC sekä pesukoneet