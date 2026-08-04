Matalapaineadapteri TL
Adapterin avulla TL-sarjan telskooppivarsia voidaan käyttää harjojen kanssa.
Pesuharjat vaativat toimiakseen matalapainetta. Tämän adapteri mahdollistaa sen, että tasoharjoja ja pyöriviä pesuharjoja voidaan käyttää yhdessä TL-teleskooppivarren kanssa. Adapterissa on molemmissa päissä M22x1,5 kierteet. Toiseen päähän kiinnitetään teleskooppivarren sisällä kulkeva, TL-sarjan paineletku. Toiseen päähän tulee pesurin paineletku. Mikäli matalapaineadapteria käytetään EASY!Lock-kierteellä olevien varusteiden kanssa, tulee asennukseen varata myös Adapteri nro. 2 (4.111-030.0).
Tiedot
Tekniset tiedot
|Syöttöveden lämpötila (°C)
|max. 40
|Liitäntäkierre
|M 22
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,9
Videot
Yhteensopivat laitteet
Nykyinen tuotevalikoima
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 4/11 C Bp
- HD 4/11 C Bp Pack
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 EX EB Anniversary Edition
- HD 5/15 C
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- HD 6/13 CX Plus
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- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/14-4M
- HD 7/16 MX Plus Anniversary Edition
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further
- HD 8/18-4M
- HD 8/18-4M Plus
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 DE
- HDS 1000 De Weed
- HDS 12/18-4S
- HDS 12/18-4SXA
- HDS 13/20 De Tr1
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 17/20 De Tr1
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/13 U Anniversary Edition
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 UX
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CXA
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CXA
- HDS 8/20 G
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 MXA
- HDS-E 8/16- 4 M 36 kW
- Painepesuri HD 7/17 M
- Teleskooppivarsi TL 10 C
- Teleskooppivarsi TL 10 H
- Teleskooppivarsi TL 14 C
- Teleskooppivarsi TL 7 F
- Teleskooppivarsi TL 7 H
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Käyttökohteet
- Sopii erinomaisesti lasijulkisivujen ja aurinkopanelien puhdistamiseen