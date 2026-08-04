Pesuharjat vaativat toimiakseen matalapainetta. Tämän adapteri mahdollistaa sen, että tasoharjoja ja pyöriviä pesuharjoja voidaan käyttää yhdessä TL-teleskooppivarren kanssa. Adapterissa on molemmissa päissä M22x1,5 kierteet. Toiseen päähän kiinnitetään teleskooppivarren sisällä kulkeva, TL-sarjan paineletku. Toiseen päähän tulee pesurin paineletku. Mikäli matalapaineadapteria käytetään EASY!Lock-kierteellä olevien varusteiden kanssa, tulee asennukseen varata myös Adapteri nro. 2 (4.111-030.0).