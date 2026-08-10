Mikrokuiturullasetti, keltainen
2-osainen mikrokuitutelasetti sopii kaikille lattiapinnoille, jotka kestävät pesun märällä. Nukkaamaton, imukykyinen ja kovaa käyttöä kestävä materiaali. Konepestävät 60 °C.
Kaksinkertainen puhdistusteho: 2-osainen mikrokuitutelasetti sopii Kärcher EWM 2, FC 3, FC 4-4, FC 5 ja FC 7 Cordless -lattiapesureille ja varmistaa hellävaraisen märkäpuhdistuksen ja lattioiden ylläpidon kaikilla kovilla lattiapinnoilla - mukaan lukien parketti. Korkealaatuiset mikrokuiturullat ovat nukkaamattomia, imukykyisiä ja erittäin kestäviä. Rullat voidaan myös pestä koneessa enintään 60 °C: n lämpötilassa. Rullia on saatavana kahdessa värissä, joka helpottaa eri rullien käyttöä eri tiloissa - esimerkiksi kylpyhuoneelle omansa ja muille tiloilla oma. Lattiapesuri käyttää pesemiseen jatkuvasti puhdasta vettä, sillä likavesi kerätään omaan säiliöön. Näin pesutuloksesta tulee puhtaampi kuin perinteisellä mopin ja ämpärin yhdistelmällä.
Ominaisuudet ja edut
Pure!Roll® korkealaatuisella mikrokuidulla
- Irrottaa ja sitoo lian tehokkaasti; erinomainen puhdistustulos kovilla lattiapinnoilla.
- Konepestävä 60 °C, ilman huuhteluainetta.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Väri
|valkoinen
|Paino (kg)
|0,2
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,2
|Mitat (p x l x k) (mm)
|300 x 60 x 60
Käyttökohteet
- Kovat lattiapinnat
- Lakattu parketti