Kaksinkertainen puhdistusteho: 2-osainen mikrokuitutelasetti sopii Kärcher EWM 2, FC 3, FC 4-4, FC 5 ja FC 7 Cordless -lattiapesureille ja varmistaa hellävaraisen märkäpuhdistuksen ja lattioiden ylläpidon kaikilla kovilla lattiapinnoilla - mukaan lukien parketti. Korkealaatuiset mikrokuiturullat ovat nukkaamattomia, imukykyisiä ja erittäin kestäviä. Rullat voidaan myös pestä koneessa enintään 60 °C: n lämpötilassa. Rullia on saatavana kahdessa värissä, joka helpottaa eri rullien käyttöä eri tiloissa - esimerkiksi kylpyhuoneelle omansa ja muille tiloilla oma. Lattiapesuri käyttää pesemiseen jatkuvasti puhdasta vettä, sillä likavesi kerätään omaan säiliöön. Näin pesutuloksesta tulee puhtaampi kuin perinteisellä mopin ja ämpärin yhdistelmällä.