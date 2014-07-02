Mikrokuitutelaharja, 550 mm

Herkille pinnoille ja sileille lattioille sopiva yhdistelmäkoneen mikrokuituinen telaharja. Toimitus ei sisällä keskiakselia.

Mikrokuidusta valmistettu telaharja tarjoaa suuren harjapaineen sekä herkille pinnoille soveltuvan pesumenetelmän samassa paketissa. Tämä malli sopii yhdistelmäkoneen R 55 pesupäälle. Harjaosan sisään tuleva, alumiininen keskiakseli (tuotekoodi 4.762-415.0) tulee hankkia erikseen

Tiedot

Tekniset tiedot

Väri Vaalean vihreä
Pituus (mm) 550
Harjan materiaali Mikrokuitu
Määrä (kpl) 1
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 1,1
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