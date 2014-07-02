Mikrokuitutelaharja, 550 mm
Herkille pinnoille ja sileille lattioille sopiva yhdistelmäkoneen mikrokuituinen telaharja. Toimitus ei sisällä keskiakselia.
Mikrokuidusta valmistettu telaharja tarjoaa suuren harjapaineen sekä herkille pinnoille soveltuvan pesumenetelmän samassa paketissa. Tämä malli sopii yhdistelmäkoneen R 55 pesupäälle. Harjaosan sisään tuleva, alumiininen keskiakseli (tuotekoodi 4.762-415.0) tulee hankkia erikseen
Tiedot
Tekniset tiedot
|Väri
|Vaalean vihreä
|Pituus (mm)
|550
|Harjan materiaali
|Mikrokuitu
|Määrä (kpl)
|1
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|1,1