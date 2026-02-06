MJ 160 4-in-1 -suihkuputki tarjoaa 4 eri suihkutyyppiä yhdessä suihkuputkessa: pesuaineen levityksen, laakean korkeapainesuihkun, pyörivän pistesuihkun sekä leveän viuhkasuihkun. Valitse oikea suihku yksinkertaisesti suihkuputkea kääntämällä. Aikaa vievää suihkuputken vaihtoa ei enää tarvita. Suihkuputki vakuuttaa helppokäyttöisyydellään ja paremmalla käyttömukavuudellaan, kiitos 25 prosenttia kevyemmän painon verrattuna edeltäjäänsä, Kärcher MJ 3-in-1 -malliin. Sopii Kärcher K 4- ja K 5 -painepesureihin. Monitoiminen valinta kotiin, puutarhaan ja autolle.