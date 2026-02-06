MJ 160 4-in-1 -suihkuputki
MJ 160 4-in-1 -suihkuputki neljällä eri suihkutyypillä K 4- ja K 5 -painepesureille: sisältää pyörivän pistesuihkun, laakean korkeapainesuihkun, pesuainesuihkun sekä leveän viuhkasuihkun.
MJ 160 4-in-1 -suihkuputki tarjoaa 4 eri suihkutyyppiä yhdessä suihkuputkessa: pesuaineen levityksen, laakean korkeapainesuihkun, pyörivän pistesuihkun sekä leveän viuhkasuihkun. Valitse oikea suihku yksinkertaisesti suihkuputkea kääntämällä. Aikaa vievää suihkuputken vaihtoa ei enää tarvita. Suihkuputki vakuuttaa helppokäyttöisyydellään ja paremmalla käyttömukavuudellaan, kiitos 25 prosenttia kevyemmän painon verrattuna edeltäjäänsä, Kärcher MJ 3-in-1 -malliin. Sopii Kärcher K 4- ja K 5 -painepesureihin. Monitoiminen valinta kotiin, puutarhaan ja autolle.
Ominaisuudet ja edut
Valitse sopiva suihku suihkuputkea kääntämällä
- Ei aikaa vievää suihkuputken vaihtoa.
Neljä suihkutyyppiä yhdessä suihkuputkessa
- Pyörivä pistesuihku, laakea korkeapainesuihku, pesuainesuihku sekä leveä viuhkasuihku – joustavaan työskentelyyn.
Suihkuputkessa olevan asennusavun avulla
- Oikeaan asennukseen ja käyttöön.
25 % kevyempi paino*
- Parempaa mukavuutta ja käyttäjäystävällisyyttä.
Yhteensopiva kaikkien Kärcher K 4- ja K 5 -painepesureiden kanssa
- Täydellinen myöhempään päivitykseen.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Väri
|musta
|Paino (kg)
|0,4
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,4
|Mitat (p x l x k) (mm)
|450 x 59 x 59
Vaatii adapteri M:n (2.643-950.0), että saa sopimaan vuoden 2010 ja sitä vanhempiin koneisiin.
Yhteensopivat laitteet
Nykyinen tuotevalikoima
Poistuneet tuotteet
Käyttökohteet
- Ajoneuvot
- Moottoripyörien, mopojen ja skoottereiden pesuun
- Puutarha-aidat ja kiviseinät
- Puutarha/terassi/pihakalusteet
- Aidat
- Pienet julkisivut
- Puutarhalaitteiden ja työkalujen puhdistukseen
- Alueet kodissa ja pihapiirissä