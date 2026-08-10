MJ 180 4-in-1 -suihkuputki
MJ 160 4-in-1 -suihkuputki neljällä eri suihkutyypillä K 6- ja K 7 -painepesureille: sisältää pyörivän pistesuihkun, laakean korkeapainesuihkun, pesuainesuihkun sekä leveän viuhkasuihkun.
MJ 180 4-in-1 Multi Jet tarjoaa 4 eri suihkutyyppiä yhdessä suihkuputkessa: pesuainesuihkun, laakean korkeapainesuihkun, pyörivän suuttimen sekä leveän, paineeltaan kevennetyn viuhkasuihkun. Sopiva suihku valitaan yksinkertaisesti suihkuputkea kääntämällä, mikä poistaa tarpeen aikaa vievälle suihkuputken vaihdolle. Samalla Multi Jet vakuuttaa käsiteltävyydellään, kiitos 25 prosenttia kevyemmän painon verrattuna edeltäjäänsä, Kärcher MJ 3-in-1 -malliin. Sopii Kärcher Home & Garden -painepesureihin luokissa K 6 ja K 7. Monitoiminen valinta kotiin, puutarhaan ja autolle.
Ominaisuudet ja edut
Valitse sopiva suihku suihkuputkea kääntämällä
- Ei aikaa vievää suihkuputken vaihtoa.
Neljä suihkutyyppiä yhdessä suihkuputkessa
- Pyörivä pistesuihku, laakea korkeapainesuihku, pesuainesuihku sekä leveä viuhkasuihku – joustavaan työskentelyyn.
Suihkuputkessa olevan asennusavun avulla
- Oikeaan asennukseen ja käyttöön.
25 % matalampi paino¹⁾
- Parempaa mukavuutta ja käyttäjäystävällisyyttä.
Yhteensopiva kaikkien Kärcher K 6- ja K 7 -painepesureiden kanssa
- Täydellinen myöhempään päivitykseen.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Väri
|musta
|Paino (kg)
|0,4
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,4
|Mitat (p x l x k) (mm)
|450 x 59 x 59
Vaatii adapteri M:n (2.643-950.0), että saa sopimaan vuoden 2010 ja sitä vanhempiin koneisiin.
¹⁾ Verrattuna edellisen Kärcher MJ 3-in-1 Multi Jet -suihkuputken painoon.
Videot
Yhteensopivat laitteet
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Käyttökohteet
- Ajoneuvot
- Moottoripyörien, mopojen ja skoottereiden pesuun
- Puutarha-aidat ja kiviseinät
- Puutarha/terassi/pihakalusteet
- Aidat
- Pienet julkisivut
- Puutarhalaitteiden ja työkalujen puhdistukseen
- Alueet kodissa ja pihapiirissä