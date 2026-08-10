MJ 180 4-in-1 Multi Jet tarjoaa 4 eri suihkutyyppiä yhdessä suihkuputkessa: pesuainesuihkun, laakean korkeapainesuihkun, pyörivän suuttimen sekä leveän, paineeltaan kevennetyn viuhkasuihkun. Sopiva suihku valitaan yksinkertaisesti suihkuputkea kääntämällä, mikä poistaa tarpeen aikaa vievälle suihkuputken vaihdolle. Samalla Multi Jet vakuuttaa käsiteltävyydellään, kiitos 25 prosenttia kevyemmän painon verrattuna edeltäjäänsä, Kärcher MJ 3-in-1 -malliin. Sopii Kärcher Home & Garden -painepesureihin luokissa K 6 ja K 7. Monitoiminen valinta kotiin, puutarhaan ja autolle.