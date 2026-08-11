Moottorinsuojasuodatin, 3 kpl, 3 kpl, T 10/1 Bp, T 15/1 Bp, T 10/1, T 15/1
Imurin moottorinsuojasuodatin, irrotettava, fleece-kankaasta valmistettu. Pyöreä malli. Vaihdetaan uuteen likaantumisen jälkeen. Malleihin 2025>>. Pakkaus sisältää 3 kpl.
Moottorinsuojasuodatin estää pölyn ja irtolian kulkeutumisen imurin tekniikkaosiin. Säännöllinen suodattimen vaihto lisää imuturbiinin käyttöikää ja vähentää energiankulutusta. Tämä on uudempiin, vuonna 2025 myyntiin tulleisiin Kärcher T 10/1 ja T 15/1 -pölynimureihin sopiva suodatin. Sama suodatin sopii sekä akkukäyttöisiin että verkkovirralla toimiviin versioihin.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Määrä (kpl)
|3
|Väri
|valkoinen