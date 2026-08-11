Moottorinsuojasuodatin estää pölyn ja irtolian kulkeutumisen imurin tekniikkaosiin. Säännöllinen suodattimen vaihto lisää imuturbiinin käyttöikää ja vähentää energiankulutusta. Tämä on uudempiin, vuonna 2025 myyntiin tulleisiin Kärcher T 10/1 ja T 15/1 -pölynimureihin sopiva suodatin. Sama suodatin sopii sekä akkukäyttöisiin että verkkovirralla toimiviin versioihin.