Nivelletty käsisuutin
Nivelletyn käsisuuttimen sekä kuituliinan yhdistelmä on täydellinen pari pinttyneen lian puhdistamiseen tasaisilta ja kaarevilta pinnoilta (esim. pesualtaat) keittiössä ja kylpyhuoneessa.
Setti koostuu käsisuuttimesta, jossa on taipuisat siivekkeet sekä laadukkaasta kuituliinasta. Yhdessä ne tarjoavat optimaaliset puhdistustulokset vaikeapääsyisille tasaisille ja kaareville pinnoille. Käsisuutin mukautuu automaattisesti pinan muotoihin kevyellä paineella. Tekstiilikankaan erityisen silmukkarakenteen ansiosta kangas varmistaa erityisen tehokkaan lianpoiston. Korkea höyrynläpäisevyys mahdollistaa erinomaiset ja hygieeniset puhdistustulokset – jopa kulmat ja reunat ovat puhtaat hetkessä. Kätevän lenkkijärjestelmän avulla liina voidaan kiinnittää käsisuuttimeen nopeasti ja helposti. Työn aikana kangas pysyy tukevasti paikoillaan eikä voi luistaa. Puhdistuksen jälkeen käytetty liina voidaan poistaa käsisuuttimesta ilman, että se joudut kosketuksiin lian kanssa.
Ominaisuudet ja edut
Joustavat siivekkeet sivuillaNivelletty käsisuutin mukautuu helposti pestävän pinnan muotoihin, kuten kaareviin pesualtaisiin. Joustavat siivekkeet helpottavat vaikeapääsyisten alueiden pesemistä.
Korkealaatuinen mikrokuituliinaKankaan lenkkimäinen rakenne takaa tehokkaan lian irrotuksen. Konepestävä 60 °C, ilman huuhteluainetta.
Kätevä tarrakiinnitysjärjestelmäLiina kiinnittyy suuttimeen painamalla. Liina ei luista irti siivouksen aikana.
Lenkki liinassa
- Kätevä lenkki varmistaa, että likaiseen liinaan ei tarvitse koskea kun se otetaan irti.
Liina peittää käsisuuttimen kaikki puolet
- Kulmien ja vaikeapääsyisten paikkojen puhdistukseen.
- Suojaa naarmuuntumiselta.
Pieni koko
Tiedot
Tekniset tiedot
|Paino (kg)
|0,1
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,2
|Mitat (p x l x k) (mm)
|160 x 170 x 55
Videot
Yhteensopivat laitteet
Nykyinen tuotevalikoima
Käyttökohteet
- Pesualtaat
- Laatat ja saumat
- Ikkunoille ja muille lasipinnoille
- Suihkukaappi, kylpyamme
- Keittiön työtasot
- Keittotasot
- Uuni
- Liesituulettimille