Setti koostuu käsisuuttimesta, jossa on taipuisat siivekkeet sekä laadukkaasta kuituliinasta. Yhdessä ne tarjoavat optimaaliset puhdistustulokset vaikeapääsyisille tasaisille ja kaareville pinnoille. Käsisuutin mukautuu automaattisesti pinan muotoihin kevyellä paineella. Tekstiilikankaan erityisen silmukkarakenteen ansiosta kangas varmistaa erityisen tehokkaan lianpoiston. Korkea höyrynläpäisevyys mahdollistaa erinomaiset ja hygieeniset puhdistustulokset – jopa kulmat ja reunat ovat puhtaat hetkessä. Kätevän lenkkijärjestelmän avulla liina voidaan kiinnittää käsisuuttimeen nopeasti ja helposti. Työn aikana kangas pysyy tukevasti paikoillaan eikä voi luistaa. Puhdistuksen jälkeen käytetty liina voidaan poistaa käsisuuttimesta ilman, että se joudut kosketuksiin lian kanssa.