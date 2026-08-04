Kylmävesipesuainepesureille ja kuumavesipesureille soveltuva nivelletty kärkiosa on erinomainen apuväline hankalasti saavutettavien kohteiden puhdistamiseen. Taittuu haluttuun kulmaan aina 120° saakka. Taittuvan kärjen avulla pesusuihku tavoittaa hankalatkin kohteet. Näitä voivat olla rakennusten julkisivut, työkoneiden osat, auton alusta tai pyöränkotelot. Sisältää suutinhatun. Painepesurin teholuokkaa vastaava, suutinhatun alle kiinnitettävä suutin ei sisälly toimitukseen.