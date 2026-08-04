Nivelletty liitos, korkeapaine
Suihkuputken päähän asennettava nivelletty liitos, jonka avulla painepesurin suihku voidaan ohjata tarkasti ahtaisiin kohteisiin. Säätövara 120 °. Tässä mallissa EASY!Lock-kierre.
Kylmävesipesuainepesureille ja kuumavesipesureille soveltuva nivelletty kärkiosa on erinomainen apuväline hankalasti saavutettavien kohteiden puhdistamiseen. Taittuu haluttuun kulmaan aina 120° saakka. Taittuvan kärjen avulla pesusuihku tavoittaa hankalatkin kohteet. Näitä voivat olla rakennusten julkisivut, työkoneiden osat, auton alusta tai pyöränkotelot. Sisältää suutinhatun. Painepesurin teholuokkaa vastaava, suutinhatun alle kiinnitettävä suutin ei sisälly toimitukseen.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Maksimi työpaine (bar)
|300
|Lämpötila (°C)
|max. 155
|Liitäntäkierre
|EASY!Lock
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,5
Yhteensopivat laitteet
Nykyinen tuotevalikoima
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 St
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 St
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 17/15-4 S ST Classic
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 4/11 C Bp
- HD 4/11 C Bp Pack
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 EX EB Anniversary Edition
- HD 5/15 C
- HD 5/15 CX
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 M
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/14-4M
- HD 7/16 MX Plus Anniversary Edition
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further
- HD 8/18-4 St
- HD 8/18-4M
- HD 8/18-4M Plus
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 DE
- HDS 1000 De Weed
- HDS 12/18-4S
- HDS 12/18-4SXA
- HDS 13/20 De Tr1
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 13/20-4 St
- HDS 17/20 De Tr1
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/13 U Anniversary Edition
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 UX
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CXA
- HDS 8/18 -4 St EU-I
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CXA
- HDS 8/20 G
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 MXA
- HDS-E 8/16- 4 M 36 kW
- Painepesuri HD 7/17 M
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