Nivelletty liitos, korkeapaine

Suihkuputken päähän asennettava nivelletty liitos, jonka avulla painepesurin suihku voidaan ohjata tarkasti ahtaisiin kohteisiin. Säätövara 120 °. Tässä mallissa EASY!Lock-kierre.

Kylmävesipesuainepesureille ja kuumavesipesureille soveltuva nivelletty kärkiosa on erinomainen apuväline hankalasti saavutettavien kohteiden puhdistamiseen. Taittuu haluttuun kulmaan aina 120° saakka. Taittuvan kärjen avulla pesusuihku tavoittaa hankalatkin kohteet. Näitä voivat olla rakennusten julkisivut, työkoneiden osat, auton alusta tai pyöränkotelot. Sisältää suutinhatun. Painepesurin teholuokkaa vastaava, suutinhatun alle kiinnitettävä suutin ei sisälly toimitukseen.

Tiedot

Tekniset tiedot

Maksimi työpaine (bar) 300
Lämpötila (°C) max. 155
Liitäntäkierre EASY!Lock
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,5
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