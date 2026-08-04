Nivelletty liitos, korkeapaine
Suihkuputken päähän asennettava nivelletty liitos, jonka avulla painepesurin suihku voidaan ohjata tarkasti ahtaisiin kohteisiin. Säätövara 120 °. Tässä mallissa M 18 -kierre.
Säädettävä kulmanivel parantaa painepesurin ulottuvuutta ahtaissa pesukohteissa. Voidaan asentaa suihkuputken päähän. Korkealla olevia kohteita, kuten esimerkkiisi julkisivuja pestessä nivel voidaan asentaa Kärcher TL-teleskooppivarren päähän. Painepesurin teholuokkaa vastaava, suutinhatun alle kiinnitettävä suutin ei sisälly toimitukseen.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Maksimi työpaine (bar)
|300
|Lämpötila (°C)
|max. 155
|Liitäntäkierre
|M 18
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,4
Yhteensopivat laitteet
Nykyinen tuotevalikoima
Poistuneet tuotteet
Varaosat
Etsi täältä varaosat Kärcher laitteeseesi. Osat saat myös alueellisen valtuutetun huoltoliikkeen kautta.