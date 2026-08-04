Nivelletty liitos, korkeapaine

Suihkuputken päähän asennettava nivelletty liitos, jonka avulla painepesurin suihku voidaan ohjata tarkasti ahtaisiin kohteisiin. Säätövara 120 °. Tässä mallissa M 18 -kierre.

Säädettävä kulmanivel parantaa painepesurin ulottuvuutta ahtaissa pesukohteissa. Voidaan asentaa suihkuputken päähän. Korkealla olevia kohteita, kuten esimerkkiisi julkisivuja pestessä nivel voidaan asentaa Kärcher TL-teleskooppivarren päähän. Painepesurin teholuokkaa vastaava, suutinhatun alle kiinnitettävä suutin ei sisälly toimitukseen.

Tiedot

Tekniset tiedot

Maksimi työpaine (bar) 300
Lämpötila (°C) max. 155
Liitäntäkierre M 18
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,4
Varaosat
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