Pääharjat

Kärcher Pääharjat, vakio

Pääharjat, vakio

Katso tuotteet
Kärcher Pääharja, pehmeä, luonnonharjas

Pääharja, pehmeä, luonnonharjas

Katso tuotteet
Kärcher Pääharja, kova

Pääharja, kova

Katso tuotteet
Kärcher Pääharja, antistaattinen

Pääharja, antistaattinen

Katso tuotteet