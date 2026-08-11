Pääsuodatinkori, fleece, T 10/1, T 15/1, T 10/1 Bp, T 15/1 Bp
Pölynimurin pääsuodatin, vahvistettu fleece. Tukeva nylon-muovikehys. Pesulämpötila max. 30 °C. Laadukas pääsuodatin mahdollistaa imurin käytön myös ilman pölypussia. Malleihin 2025>>.
Tämä on uudempiin, vuonna 2025 myyntiin tulleisiin Kärcher T 10/1 ja T 15/1 -pölynimureihin sopiva pääsuodatinkori. Sama pääsuodatinkori sopii sekä akkukäyttöisiin että verkkovirralla toimiviin versioihin.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Määrä (kpl)
|1
|Väri
|valkoinen
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,1