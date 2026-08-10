Paineensäädin, 1100 l/h -

Painepesurin pesukahvaan kytkettävä Servo Control -säädin, jonka avulla voidaan säätää veden määrää ja painetta. Tämä malli on pesureille, joiden maksimi vesimäärä on 1100 l/h tai enemmän.

Paineensäätökahvan avulla painepesurin tuottamaa vesimäärää ja painetta voidaan muuttaa nopeasti ja turvallisesti. Servo Control -säädin asennetaan pesukahvan ja suihkuputken väliin. Mekanismi vaatii toimiakseen painepesurin, jossa on Servo Control -toiminto. Varustettu EASY!Lock-kierteillä.

Tiedot

Tekniset tiedot

Virtausnopeus (l/h) 1100
Liitäntäkierre EASY!Lock
Väri Keltainen
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,3
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