Paineensäädin, 750 l/h - 1100 l/h
Painepesurin pesukahvaan kytkettävä Servo Control -säädin, jonka avulla voidaan säätää veden määrää ja painetta. Tämän mallin maksimi vesimäärä on 750 - 1100 l/h.
Paineensäätökahvan avulla painepesurin tuottamaa vesimäärää ja painetta voidaan muuttaa nopeasti ja turvallisesti. Servo Control -säädin asennetaan pesukahvan ja suihkuputken väliin. Mekanismi vaatii toimiakseen painepesurin, jossa on Servo Control -toiminto. Varustettu EASY!Lock-kierteillä.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Virtausnopeus (l/h)
|750 - 1100
|Liitäntäkierre
|EASY!Lock
|Väri
|Keltainen
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,3