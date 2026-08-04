Paineensäätökahvan avulla painepesurin tuottamaa vesimäärää ja painetta voidaan muuttaa nopeasti ja turvallisesti. Servo Control -säädin asennetaan pesukahvan ja suihkuputken väliin. Mekanismi vaatii toimiakseen painepesurin, jossa on Servo Control -toiminto. Varustettu EASY!Lock-kierteillä.