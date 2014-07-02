Paperiset pölypussit, 10 kpl, T 7/1, T 9/1, T 10/1

Paperinen pölypussi T-sarjan pölynimureihin. Tukeva rakenne tarjoaa hyvän suojan repeytymistä vastaan. Pölyluokka M. Pakkaus sisältää 10 pussia.

Tämä paperinen pölypussi sopii muun muassa seuraaviin pölynimureihin Kärcher T 10/1 ja akkukäyttöinen imuri T 9/1 Bp. T 10/1 -imureissa tämä pölypussi sopii pyöreärunkoisiin malleihin, joiden valmistus loppui alkuvuonna 2025.

Tiedot

Tekniset tiedot

Määrä (kpl) 10
Väri ruskea
Paino (kg) 0,4
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,4
Mitat (p x l x k) (mm) 370 x 160 x 70