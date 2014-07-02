Paperiset pölypussit, 10 kpl, T 7/1, T 9/1, T 10/1
Paperinen pölypussi T-sarjan pölynimureihin. Tukeva rakenne tarjoaa hyvän suojan repeytymistä vastaan. Pölyluokka M. Pakkaus sisältää 10 pussia.
Tämä paperinen pölypussi sopii muun muassa seuraaviin pölynimureihin Kärcher T 10/1 ja akkukäyttöinen imuri T 9/1 Bp. T 10/1 -imureissa tämä pölypussi sopii pyöreärunkoisiin malleihin, joiden valmistus loppui alkuvuonna 2025.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Määrä (kpl)
|10
|Väri
|ruskea
|Paino (kg)
|0,4
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,4
|Mitat (p x l x k) (mm)
|370 x 160 x 70