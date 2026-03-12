Parkettisuulake
Kärcherin parkettisuulake pehmeillä harjaksilla parketin ja muiden herkkien kovien lattiapintojen hellävaraiseen puhdistukseen.
Pehmeillä harjaksilla varustettu parkettisuulake puhdistaa erityisen huolellisesti kovat lattiat, kuten parketin ja laminaatin, sekä korkin, PVC:n, linoleumin ja laatat.
Ominaisuudet ja edut
Sopii Kärcher-pölynimureihin ja vesisuodattimella varustettuihin pölynimureihin.
Pehmeät harjakset luonnonmateriaalista (hevosen karva)
- Pehmeä, hellävarainen suulake naarmuttomaan lopputulokseen.
Joustava liitos
- Näppärä käsitellä, helppo imuroida huonekalujen alta.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Määrä (kpl)
|1
|Varusteiden halkaisija (mm)
|35
|Väri
|musta
|Paino (kg)
|0,3
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,4
|Mitat (p x l x k) (mm)
|301 x 175 x 54
Käyttökohteet
- Aroille pinnoille