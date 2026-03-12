Parkettisuulake

Kärcherin parkettisuulake pehmeillä harjaksilla parketin ja muiden herkkien kovien lattiapintojen hellävaraiseen puhdistukseen.

Pehmeillä harjaksilla varustettu parkettisuulake puhdistaa erityisen huolellisesti kovat lattiat, kuten parketin ja laminaatin, sekä korkin, PVC:n, linoleumin ja laatat.

Ominaisuudet ja edut
Sopii Kärcher-pölynimureihin ja vesisuodattimella varustettuihin pölynimureihin.
Pehmeät harjakset luonnonmateriaalista (hevosen karva)
  • Pehmeä, hellävarainen suulake naarmuttomaan lopputulokseen.
Joustava liitos
  • Näppärä käsitellä, helppo imuroida huonekalujen alta.
Tiedot

Tekniset tiedot

Määrä (kpl) 1
Varusteiden halkaisija (mm) 35
Väri musta
Paino (kg) 0,3
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,4
Mitat (p x l x k) (mm) 301 x 175 x 54
Yhteensopivat laitteet
Nykyinen tuotevalikoima
Poistuneet tuotteet
Käyttökohteet
  • Aroille pinnoille