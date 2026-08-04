Pesuainesäiliö vaahdottimelle, Advanced 1 l

Lisäsäiliön avulla tyhjentynyt pesuainesäiliö voidaan vaihtaa nopeasti uuteen täysinäiseen. Vaahdotuslaitteeseen (2.2112-017.0 ja 2.112-018.0)

Tiedot

Tekniset tiedot

Liitäntäkierre M22 x 1,5
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,1